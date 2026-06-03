ПСБ и Банки.ру развивают цифровую инфраструктуру для обмена валюты

ПСБ и финансовый маркетплейс Банки.ру в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества в сфере дистанционных продаж финансовых услуг и разработки технологических решений.

Документ подписали Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, и Роман Халанский, генеральный директор Банки.ру.

Соглашение предусматривает совместное развитие сервиса онлайн-бронирования и обмена иностранной валюты для физических лиц в инфраструктуре Банки.ру. Сотрудничество с ведущим финансовым маркетплейсом станет важным шагом в повышении доступности валютно-обменных операций с наличными долларами США и евро.

«Обмен валют традиционно пользуется спросом у россиян для туристических целей и диверсификации сбережений. В сотрудничестве с нашим партнером мы предлагаем клиентам простой и удобный сервис - пользователи Банки.ру могут оперативно получить информацию о курсе валют в нашем банке, сравнив его с другими предложениями онлайн-площадки, а затем забронировать необходимую сумму в одном из ближайших отделений. Простая форма резервирования гарантирует быстрое проведение сделки. Клиенты смогут планировать свою поездку или инвестиции, будучи уверенными в том, что необходимая сумма будет доступна в удобном месте по выгодному курсу и в удобное время», — отметил Алексей Щавелев.

«Мы объединяем технологические возможности Банки.ру и ПСБ, чтобы перевести обмен валюты в цифровой формат: мгновенное сравнение курсов, онлайн-резервация и гарантированное получение наличных в отделении. Это пример того, как технологии делают финансовые сервисы понятнее и надежнее для людей», — отмечает Роман Халанский.