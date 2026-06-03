«Уделяют меньше времени»: в России рассказали, почему украинский конфликт стал менее интересен США

Фото: МИД РФ

В России рассказали, почему США стали меньше уделять внимания украинскому кризису. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит, что это произошло после начала войны с Ираном. Об этом она рассказала в кулуарах ПМЭФ.

«Из-за войны в Иране изменилось участие США в ситуации на Украине. К сожалению, они уделяют нам меньше внимания, а нам нужно, чтобы они уделяли нам больше внимания», — резюмировала российский дипломат в кулуарах ПМЭФ.

Нужно отметить, что переговоры по Украине сейчас действительно поставлены на паузу. Киев не показывает интереса к продвижению к миру. Более того, Вашингтон сейчас действительно больше занят конфликтом на Ближнем Востоке, нежели украинским кризисом. Однако США понимают, что затягивает конфликт на Украине именно главарь киевского режима Владимир Зеленский.