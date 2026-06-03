Рубио: Конфликт на Украине не имеет военного решения Фото: REUTERS.

Вооруженный конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть урегулирован исключительно дипломатическим путем. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы считаем, что конфликт на Украине <...> не имеет военного решения. Его можно разрешить только дипломатическим путем», - отметил Рубио в ходе слушаний в палате представителей США.

При этом госсекретарь заявил, что в настоящее время перспективы достижения мирного соглашения по Украине пока не просматриваются. По словам Рубио, стороны пока не готовы пойти на уступки, необходимые для урегулирования.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для РФ является предпочтительным мирное завершение конфликта на Украине. Сейчас между Москвой и Киевом нет переговоров, однако украинской стороне были выставлены конкретные условия по урегулированию.