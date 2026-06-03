Бизоны возвращаются в долины рек Намана и Синяя Якутии

Айсен Николаев (справа) подчеркнул, что сохранение уникальной природы и биологического разнообразия Якутии является одной из важнейших задач. Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА

На полях Петербургского международного экономического форума – 2026 правительство Республики Саха (Якутия) и ООО «Саханефть» заключили соглашение о партнёрстве в области сохранения биоразнообразия и развития экосистем региона. Документ подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор ИНК Дмитрий Лёвин.

Основой сотрудничества станет долгосрочная программа по расселению лесного бизона в бассейне реки Намана. Соглашение определяет порядок финансирования мероприятий по охране и увеличению популяции этих животных на 2027–2029 годы. Оператором назначено государственное бюджетное учреждение «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков». Таким образом будет продолжена совместная работа, начатая в 2024 году в рамках проекта реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии.

При поддержке компании уже создана необходимая инфраструктура. В природном парке «Синяя» и местности Намана построены два пункта мониторинга и охраны, закуплены автомобили и спецтехника. Компания также обеспечивает логистику ежегодной перевозки молодняка из питомника «Усть-Буотама» в зону наблюдения за животными. Сегодня в Якутии насчитывается более трёх сотен лесных бизонов. Животные успешно прижились в долинах рек Синяя и Намана, где формируются первые дикие стада. Специалисты прогнозируют, что к 2035 году их численность может достичь тысячи голов.

«Сохранение уникальной природы Якутии и её биологического разнообразия является одной из важнейших задач», - подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев и напомнил, что благодаря сотрудничеству с нефтяниками удаётся реализовывать долгосрочные проекты по защите редких видов животных и укреплению экосистем. Подписанное соглашение, по его словам, позволит продолжить восстановление популяции лесного бизона и станет ещё одним шагом в сохранении природного наследия республики.

Дмитрий Лёвин отметил, что компания последовательно поддерживает проекты, направленные на сбережение природного богатства региона. Он назвал сотрудничество с правительством Якутии стратегическим. Компания уделяет особое внимание аспектам сохранения биоразнообразия, включая популяции редких животных и восполнение биоресурсов. Подписание нового соглашения, по его словам, подтверждает долгосрочные инициативы предприятия в области устойчивого развития территорий.

Помимо охраны редких видов животных, «Саханефть» воплощает программы восполнения водных биоресурсов и лесовосстановления. За два года в Вилюйское водохранилище выпущено более 600 тысяч мальков пеляди. В 2025 году в Восточной Сибири высадили свыше 1,5 миллиона саженцев деревьев хвойных пород. Сотрудничество группы ИНК с правительством Якутии охватывает и социально-экономическое развитие. В рамках соглашения, которое было заключено ранее, компания направила средства в Целевой фонд будущих поколений на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Нюрбе, а также профинансировала проекты Фонда развития инноваций в Ленском районе.

Следует напомнить, что Якутия является одним из признанных лидеров России в сфере восстановления редких видов животных. Так, например, если в 2011 году в республике насчитывалось 836 овцебыков, то к 2024 году их численность превысила восемь тысяч особей, и в ближайшие годы ожидается рост до 10 тысяч голов.