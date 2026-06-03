Суд Парижа отклонил апелляцию россиянки Новиковой об ее освобождении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Парижа подтвердил отказ в УДО российской активистке Анне Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

В апреле защита просила освободить Новикову под судебный надзор, но суд отклонил ходатайство. Новикова подала апелляцию. В среду в парижском суде прошло заседание по её делу.

«Следственная палата апелляционного суда отказала в освобождении Анны», — резюмировал защитник россиянки.

Ранее KP.RU передал слова задержанной во Франции за шпионаж россиянки. Новикова заявила, что правоохранительные органы Парижа не церемонились. И несмотря на то, что она женщина, провели жесткое задержание. В квартиру вломились десять полицейских, а потом девушку вывели с мешком на голове, несмотря на то, что она не представляла опасности.