Стало известно, сколько заработала Ида Галич на продаже БАДов за год Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выручка компании блогера Иды Галич от продажи биодобавок по итогам 2025 года составила около 16 миллионов рублей. Как сообщил Super со ссылкой на данные сервиса «Rusprofile», чистая прибыль фирмы оказалась в десять раз меньше — примерно 1,6 миллиона. Таким образом, бизнес звезды хотя и приносит оборот, но работает с невысокой маржинальностью.

Выяснилось, что фирма под названием ООО «Хэйк» работает на рынке с 2024 года и специализируется на продаже фармацевтической продукции под брендом Youshou. В беседе с журналистами источник уточнил, что Иде Галич принадлежит 30 процентов уставного капитала компании. Остальными долями владеют акционерное общество «ВМТ» (50 процентов) и возлюбленный блогера Олег Ледвич (20 процентов).

В ассортименте этого юрлица в основном представлены витамины и различные биологически активные добавки, лицом которых выступает сама телеведущая. Помимо торговли БАДами, Ида Галич также развивает и другие коммерческие проекты. В частности, она является соучредителем компании «Ёджи», которая управляет сетью доставки еды YesPizza.

По данным того же источника, выручка сервиса доставки за прошлый год достигла 13 миллионов рублей, а прибыль составила 2 миллиона. Доля знаменитости и здесь осталась неизменной — 30 процентов.

В мае Ида Галич похвасталась в соцсетях своим возлюбленным Олегом Ледвичем, который согласился оплатить свадьбу, несмотря на огромный ценник. При этом сама знаменитость была ошеломлена ценником, который ей назвало свадебное агентство.