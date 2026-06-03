Рютте: Страны НАТО потратили почти $6 млрд на американское оружие для Украины Фото: REUTERS.

Государства НАТО выделили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом 3 июня заявил генсек альянса Марк Рютте во время визита в Киев. Он прибыл для участия в заседании Североатлантического совета на уровне постпредов и встрече в рамках Совета НАТО - Украина.

По словам Марка Рютте, средства направлены Киеву в рамках программы PURL, покрывающей приоритетные потребности страны американским оборудованием. Оружие США оплачивают союзники Североатлантического альянса.

«Эта поддержка будет продолжаться», — подчеркнул Рютте.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил о начале второй волны передачи Киеву советского и российского оружия из стран-покупателей, теперь акцент смещается на государства Латино-Карибской Америки, в том числе из-за смены власти в Венесуэле и давления Вашингтона. По его словам, сейчас не работают ни нормы международного права, ни контрактные обязательства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российской армии. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму.