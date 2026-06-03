Увеличилось количество жертв во время пожара в Туле на производстве оружия

Увеличилось количество жертв при пожаре в Туле на производстве оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пожаре на тульском производстве пневматического оружия погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«При разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего человека», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, огонь охватил 250 кв. м, открытое горение потушено. На месте работают специалисты, они выясняют причины случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели людей в пожаре, ход расследования контролирует руководитель ведомства Владимир Усов.

Пожар произошел в Туле на проспекте Ленина 3 июня. Загорелся завод по производству оружия. Огонь вспыхнул в районе в 13:00, прогремел взрыв. На место ЧП выехали больше 30 сотрудников оперативных служб и 10 единиц техники. Спустя несколько часов работы пожар был локализован. Сайт KP.RU рассказывал подробности ЧП.

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