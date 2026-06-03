Нетаньяху высказался о конфликте с Трампом: «Как и в лучших семьях, у нас бывают разногласия»

Нетаньяху признал, что между ним и Трампом периодически возникают разногласия Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что у него периодически возникают разногласия с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNBC.

«У нас общие цели. Иногда, как и в лучших семьях, возникают тактические разногласия, но всегда находится способ их преодолеть, и мы это делаем как большие друзья», - отметил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, они с Трампом «могут не соглашаться утром», однако уже днем готовы предпринимать совместные действия.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп назвал Биньямина Нетаньяху «сумасшедшим» во время телефонного разговора политиков. В беседе с New York Post глава Белого дома отметил, что они с Нетаньяху хорошо работают вместе, однако его беспокоят постоянные конфликты израильского премьера с Ливаном.