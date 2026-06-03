В России предупредили Армению об опасности выхода из ЕАЭС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Армении осознают, что стране без ЕАЭС и России будет трудно. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Власти Армении не могут не осознавать, что членство в ЕАЭС для Армении — очевидное благо», — резюмировал Шойгу в разговоре с журналистами на полях ПМЭФ.

За 10 лет участия в объединении ВВП Армении вырос в 3 раза — с 10,5 до 29 млрд долларов. Последние 3 года обеспечили рост на 40%. ЕАЭС имеет рынок в 185 млн потребителей, а с учетом соглашений о свободной торговле — 700 млн, подчеркнул российский политик.

Нужно отметить, что Ереван осознает последствия своего шага по выходу из ЕАЭС. Однако власти региона не хотят об этом рассказывать. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он нацелен на развитие страны в составе ЕС. Но при этом хочет увидеться с президентом России Владимиром Путиным после выборов.