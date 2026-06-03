Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft после жалоб на сбои в игре Фото: REUTERS.

Роскомнадзор официально сообщил, что не ограничивал доступ к популярной компьютерной игре Minecraft после появившихся сообщений о сбоях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Роскомнадзор не ограничивает доступ к игре Minecraft", - сказали в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе игры Minecraft. В Сети и ряде СМИ высказывались предположения, что это якобы связано с ограничениями Роскомнадзора. При этом в мае в службе уже опровергали данную информацию. В ведомстве пояснили, что ограничить доступ к игре можно только по решению суда или требованию Генпрокуратуры, а таких документов не поступало.