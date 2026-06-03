Рядом с Онежскими петроглифами в Карелии откроют парк туризма и отдыха

Глава Карелии Артур Парфенчиков и учредитель ООО «Шале в Шала» Максим Муравьев. Фото: пресс-служба главы республики Карелия

В Карелии рядом со знаменитыми Онежскими петроглифами появится всесезонный парк туризма и отдыха. Соответствующее соглашение глава республики Артур Парфенчиков и учредитель ООО «Шале в Шала» Максим Муравьев подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Компания собирается инвестировать в проект более 300 миллионов рублей.

Парк туризма и отдыха построят в поселке Шальский Пудожского района. На его территории будут располагаться 18 домов с 90 номерами для гостей, ресторан и инфраструктура для развлечений. Посетители смогут останавливаться в домиках либо арендовать место для автокемперов. В парке планируется проводить праздники, фестивали, гастрономические и спортивные мероприятия.

«Проект дает толчок развитию территории, которая до недавнего времени оставалась в стороне от туристического присутствия. Радует, что вслед за нашими бюджетными инвестициями в создание туристической инфраструктуры приходит частный инвестор. Это позволит предоставить посетителям Онежских петроглифов весь спектр современных услуг, будет способствовать развитию смежных отраслей экономики и укрепит имидж Карелии как перспективного направления для внутреннего туризма», - отметил Артур Парфенчиков.

Строительство гостевого комплекса «Шале в Шала» начнется уже в 2026 году. На новом объекте будет создано более 20 рабочих мест. Для комплекса определен земельный участок, который сдан в длительную аренду.

«Участок уникальный по своей красоте и расположению - рядом с объектом ЮНЕСКО и Водлозерским национальным парком. Мы со своей стороны гарантируем его сохранность, чистоту, порядок и выполнение всех своих обязательств», - подчеркнул Максим Муравьев.

В декабре 2025 года по инициативе главы республики в Пудожском районе начали строить мост через реку Сустрежа. По новой переправе посетителям будет гораздо удобнее добираться до Онежских петроглифов. По графику мост будет готов в июле этого года. Следующим этапом станет ремонт трассы от деревни Каршево до местечка Бесов Нос. Через два года здесь появится современный визит-центр.

В 2021 году петроглифы Белого моря и Онежского озера были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос о присвоении наскальным рисункам статуса уникальных природных объектов решался с 2015 года, за это время Министерство культуры РФ и власти Карелии провели большую работу по их продвижению среди мировой общественности.

Петроглифы можно увидеть на восточном берегу Онежского озера на участке в 20 километров. Они включают около 1,1 тысячи наскальных изображений. Ученые считают, что петроглифы появились около 6 тысяч лет назад. Первобытные художники изображали древних охотников и рыболовов, собирателей, лесных и морских охотников, животных и растения. Уникальность петроглифов Онежского озера еще и в том, что до наших дней дошло большое число наскальных рисунков в очень хорошей сохранности.