Можно ли наказать гостя за срыв свадьбы: юрист назвала несколько критериев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Юрист Алла Георгиева разъяснила, как наказать дебошира, испортившего свадьбу. По словам эксперта, хулигану грозят не только крупные штрафы, но и реальный арест. Этим специалист поделилась с «Абзацем».

Георгиева уточнила, что масштаб скандала могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Если виновник откажется платить, его могут арестовать на 15 суток. За драку с травмами предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до двух лет ограничения свободы.

Юрист добавила, что за порчу свадебного платья или мебели виновного обяжут выплатить штраф до 40 тысяч рублей. Взыскать деньги за прокат наряда можно через гражданский иск, который также включает компенсацию морального вреда. Если хулиган откажется платить добровольно, организаторы вправе обратиться в суд.

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