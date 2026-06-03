Помощники пытались его остановить: Байден снова попал в неловкую ситуацию Фото: EAST NEWS.

Бывший президент США Джо Байден неудачно выступил на презентации книги своей жены Джилл. Об этом пишет New York Post. Отмечается, что помощники пытались его остановить, но бывший политик снова сболтнул лишнего.

«Момент, вызвавший чувство неловкости, произошел до того, как помощники успели его остановить», — отмечается в издании.

Джилл Байден представила в Нью-Йорке книгу «Вид из Восточного крыла». Мероприятие завершалось, публике позволили задать вопросы, сообщает газета. Издание называет поведение бывшего президента «странным», отмечая, что он украл внимание публики. Ведущая Вупи Голдберг зачитала благодарственную записку, после чего Джилл предложила поаплодировать мужу, что вызвало незапланированное выступление Байдена.

В конце Байден неожиданно поинтересовался у супруги, кого она больше всего любит. Но Джилл перевела неловкий вопрос в шутку и призналась в чувствах к ведущей. Бывший президент США помрачнел из-за этого.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден во время своего президентства не раз выглядел на публике посмешищем. Отмечается, что несколько раз он не смог подняться по ступенькам, ведущим на самолет.