«Самый выгодный инструмент»: глава ВТБ Костин рассказал россиянам, куда выгоднее всего вложить 1 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава ВТБ Андрей Костин советует положить 1 млн на депозит на год. Вторым источником фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации. Этой информацией он поделился в разговоре с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

Костин рассказал россиянам, что положить миллион рублей под банковский депозит — выгоднее всего. Тем более, что сейчас рубль продолжает укрепляться.

«Во-первых, рубль укрепляется, и на этом фоне 10–11%, мне кажется, это очень хорошая ставка. Во-вторых, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Ставка будет снижаться в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то мы совместно поищем другие инструменты, а пока это самый выгодный вариант», — резюмировал Костин в разговоре с прессой.

Он добавил, что в качестве второго источника фиксированной доходности сегодня можно рассмотреть корпоративные облигации.

Ранее KP.RU сообщил, что ключевая ставка может упасть до однозначной цифры в следующем году. А также он раскрыл свой прогноз по этому поводу.