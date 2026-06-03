Как действовать при укусе осы и отсутствии аптечки: врач дала рабочий народный совет Фото: Blickwinkel/Global Look Press

Если вас ужалила оса, а лекарств рядом нет, нейтрализовать яд поможет обычный лист подорожника. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова. Специалист подчеркнула, что ключевое правило в такой ситуации — сохранять спокойствие и использовать любые подручные средства, чтобы токсины не успели распространиться по организму.

По словам Павловой, в яде осы содержатся гистамин и ацетилхолин, которые провоцируют резкую боль, отек и сильное жжение. Она объяснила, что, в отличие от пчелы, оса не оставляет жало в ранке, однако в место укуса легко занести грязь. Врач посоветовала сначала внимательно осмотреть ранку, а затем приложить к ней размятый лист подорожника.

Чтобы средство подействовало, лист необходимо растереть до появления сока и зафиксировать на коже. Как уточнила медик, это помогает нейтрализовать щелочную среду осиного яда. Она добавила, что в крайнем случае можно просто смочить водой чистый платок или салфетку и приложить к месту укуса.

Кроме того, Елена Павлова рекомендовала использовать холод: подойдут металлическая ложка, связка ключей, бутылка с ледяной водой или пакет с замороженными продуктами из морозилки. Она пояснила, что холод вызывает спазм сосудов, что не позволяет отеку разрастаться и снимает болевые ощущения.

Ранее аналогичную тему уже поднимал педиатр Заур Хатшуков. Он рассказал KP.RU, как правильно действовать при укусах пчел и ос, а также посоветовал способы борьбы с зудом после комариных укусов.