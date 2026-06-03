«Ледник Судного дня» опасен сразу для нескольких стран: кто в зоне риска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стремительное таяние ледника Туэйтса, известного в народе как «Ледник Судного дня», представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов и ряда государств Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что в зоне потенциального затопления могут оказаться крупные города, включая американский Майами, а также азиатские мегаполисы Бангкок и Хошимин.

Специалист пояснил, что некоторые густонаселенные города Юго-Восточной Азии окажутся под ударом стихии из-за сразу нескольких факторов: проседания грунта, стремительного прироста числа жителей и недостаточно развитой инфраструктуры.

В группе риска, по словам Рыбальченко, находятся столица Индонезии Джакарта, таиландский Бангкок, китайский Шанхай и вьетнамский Хошимин. Что касается США, то там главная угроза нависла над Майами, поскольку этот город построен на известняковых породах, которые легко пропускают воду.

Рыбальченко также предупредил, что уже к 2050 году вероятность разрушительных прибрежных наводнений существенно возрастет. Он добавил, что в таких европейских странах, как Британия и Нидерланды, риск подтоплений тоже увеличится.

В научной среде считают, что возможное обрушение «ледника Судного дня» способно спровоцировать глобальную катастрофу. В этом случае уровень Мирового океана в ряде стран может подняться на три метра и выше.