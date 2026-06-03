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НовостиПроисшествия3 июня 2026 17:32

Жителей трех российских районов эвакуировали: в чем причина

Жителей трех районов Краснодарского края эвакуировали из-за угрозы наводнения
Людмила МИТРОХИНА
Фото: министерство ГО и ЧС по региону

Фото: министерство ГО и ЧС по региону

Три населенных пункта в Краснодарском крае эвакуировали из-за перелива реки Кубань через дамбу. Об этом пишет издание «КП-Кубань».

«В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации», — отмечается в сообщении от администрации.

Эвакуированы хутор Западный, село Гвардейское и хутор Урма в СНТ «Йодник», где проживает около 180 человек. Организованы пункты временного размещения в городе Крымске и селе Экономическое. Также подчеркивается, что маломобильных людей эвакуировали ранее.

Ранее KP.RU сообщил, что опасность из-за разлива реки Кубань сохранится до 4 июня включительно. Власти привели оперативные службы в режим повышенной готовности.