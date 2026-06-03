Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным для завершения конфликта Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт.

По словам Зеленского, для урегулирования кризиса необходим диалог. При этом Киев поддерживает любой формат переговоров, в том числе, напрямую с лидером РФ. Его заявление приводят украинские СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу Путина с Зеленским, заявлял, что она может быть результативной только на этапе финализации договоренностей. Однако политической воли со стороны Киева к урегулированию конфликта в Кремле пока не видят. Ей должна предшествовать серьезная работа, подчеркивал представитель главы государства.