Рябков: Россия будет продолжать СВО так долго, сколько это потребуется Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине так долго, сколько это потребуется. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Так долго, как потребуется», - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Рябков допустил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто путем дипломатии. Однако такой сценарий возможен только при понимании Киевом безальтернативности «рамок Анкориджа».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальная ситуация в зоне спецоперации дает РФ право говорить о том, что украинский конфликт близится к своему завершению. При этом, по словам главы государства, реальные сроки завершения СВО невозможно назвать в условиях продолжающихся боевых действий.