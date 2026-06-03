Пушилин: ВС РФ заняли новые рубежи в Красном Лимане Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продвинулись в Красном Лимане. Это населенный пункт, который находится в ДНР. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Информацией он поделился в кулуарах ПМЭФ.

«Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет, идут городские бои», — резюмировал чиновник. Позже Пушилин подчеркнул, что ВСУ в городе сталкиваются с неблагоприятной обстановкой.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продвинулись и в других населенных пунктах. Так, например, ВС РФ имели успех в районе Краматорска, Дружковки и Константиновки. Отмечается, что это успешные действия «Южной» группировки войск. ВСУ сталкиваются с нехваткой живой силы. Более того, украинские военные сталкиваются и с другими проблемами.