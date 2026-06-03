Рубио: США готовы возобновить усилия по достижению мира на Украине Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты готовы возобновить усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы неоднократно делали это предложение. Мы готовы действовать. Мы готовы сыграть эту роль», - отметил Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США.

По словам госсекретаря, прошлые усилия Вашингтона оказались не очень плодотворными. Рубио подчеркнул, что США могут возобновить попытки добиться мирного соглашения, если Москва и Киев будут готовы к переговорам, нацеленным на результат. При этом американская сторона видит угрозу эскалации конфликта, полагая, что ситуация вокруг Украины зашла в тупик.

Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам по мирному соглашению и не отказывается от них. При этом дипломатическое урегулирование боевых действий является предпочтительным для России.