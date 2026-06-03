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НовостиОбщество3 июня 2026 19:04

В Брянской области погиб машинист автокрана из-за атаки ВСУ

Военные киевского режима продолжают наносить удары по гражданским объектам
Людмила МИТРОХИНА
В Брянской области погиб машинист автокрана из-за атаки ВСУ

В Брянской области погиб машинист автокрана из-за атаки ВСУ

Фото: REUTERS.

В Почепе Брянской области машинист автокрана компании «Россети Центр» «Брянскэнерго» погиб при атаке БПЛА ВСУ. Один сотрудник получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго". Еще один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — резюмировал чиновник в своем сообщении в «Максе».

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Доказательства преступления киевского режима тщательно фиксируются. Нужно подчеркнуть, что в МИД РФ говорили об участившихся ударах ВСУ по российскому приграничью.