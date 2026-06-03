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Умер экс-глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом пишет издание The Independent.

Янгер проработал в британской разведке почти 30 лет, дольше всех за последние 50 возглавив службу внешней разведки Великобритании. После ухода со службы он продолжал интересоваться политической повесткой. Янгер выступал в качестве эксперта для СМИ и информационных телепрограмм.

О причинах гибели не сообщается, однако в прошлом году у него был диагностирован рак простаты.

Ранее KP.RU сообщил, что в американской тюрьме умер Олдрич Эймс, бывший сотрудник ЦРУ, работавший на СССР. Отмечается, что он якобы передавал секретную информацию Советскому Союзу, а потом и России. На момент смерти ему было 84 года.