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НовостиПолитика3 июня 2026 19:30

«Делают все, чтобы уничтожить Россию»: Келин объяснил, для чего Британия снабжает Украину оружием

Келин: Британия стремится добиться стратегического поражения России
Мария МАМАЕВА
Келин: Британия стремится добиться стратегического поражения России. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Келин: Британия стремится добиться стратегического поражения России. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Британия стремится нанести России стратегическое поражение, используя в достижении своей цели конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Великобритания делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение. Мы знаем, что для этого они <...> снабжают Украину вооружением и деньгами», - подчеркнул дипломат.

Келин отметил, что сейчас Британия стала не просто недружественным, но и враждебным государством. Лондон активно вводит новые санкции против РФ, а также подрываем переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Как заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, Британия подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией. Лондон хочет не допустить разрядки отношений Москвы и Вашингтона.