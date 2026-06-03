Келин: Британия стремится добиться стратегического поражения России. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Британия стремится нанести России стратегическое поражение, используя в достижении своей цели конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Великобритания делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение. Мы знаем, что для этого они <...> снабжают Украину вооружением и деньгами», - подчеркнул дипломат.

Келин отметил, что сейчас Британия стала не просто недружественным, но и враждебным государством. Лондон активно вводит новые санкции против РФ, а также подрываем переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Как заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, Британия подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией. Лондон хочет не допустить разрядки отношений Москвы и Вашингтона.