Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области вечером в среду, 3 июня. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оперативного штаба региона.

«При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель», - говорится в сообщении оперштаба.

ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали населенный пункт Козинка в Грайворонском округе. Других подробностей произошедшего оперштаб не приводит. Ранее на территории Белгородской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек погиб в результате атаки киевского режима на Белгородскую область. В селе Пушкарное при детонации беспилотника скончался мужчина, еще один мирный житель был госпитализирован с подозрением на акубаротравму.