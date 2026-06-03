Стало известно, кому противопоказана езда на велосипеде

Тренер Халимов: велоезда не рекомендуется при болезнях сердца и высоком давлении Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА. Перейти в Фотобанк КП

Велоспорт считается полезным, однако, в некоторых случаях от поездок следует отказаться. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил тренер Эмиль Халимов.

- При обострении болезней сердца, неконтролируемой гипертонии, недавних полостных операциях и тяжелых сбоях вестибулярного аппарата от поездок стоит воздержаться. Длительное давление седла на промежность мужчинам с заболеваниями простаты тоже во вред, - предупредил специалист.

По словам эксперта, полезен велосипед и тем, кому тяжело дается долгая ходьба из-за лишнего веса, а также людям, имеющим проблемы с коленным суставом.

Телеканал «Царьград» рассказал, что катание на велосипеде может негативно сказывается на коленях и спине. Для минимизации нагрузки на колени, можно ездить на маленькой передаче. Что касается здоровья спины, имеются специальные сиденья со спинкой для минимизации нагрузки на спину, сиденья с амортизирующим штырем и задняя подвеска, которая смягчает толчки во время поездки.