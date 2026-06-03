Анна Нетребко удивила дерзким нарядом: ярко-алое мини 54-летней оперной дивы вызвало споры у поклонников

Анна Нетребко на сцене предстаёт в концертных платьях, а в жизни предпочитает дерзкое мини. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оперная певица Анна Нетребко появилась на публике в дерзком мини. 54-летняя дива надела ярко-алую мини-юбку и ботильоны ей в тон. Также на ней была блуза с цветочным принтом, украшенная золотыми пайетками.

Анна Нетребко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В таком наряде Нетребко сфотографировали в театре «Ла Скала». После того, как она опубликовала фото в сети, среди поклонников певицы начались ожесточённые споры. Одни восхищаются смелым образом Анны и хвалят её за то, что не побоялась открыть красивые ноги. Другим же ало-золотой лук Нетребко не понравился, и они критикуют её стиль.

Анну Нетребко можно назвать поклонницей мини-юбок. Ранее она опубликовала в соцсетях кадры из центра Берлина, на которых предстала в светлой мини-юбке, черных гольфах и блузке без рукавов. В таком наряде певица позировала рядом с Кафедральным собором.

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