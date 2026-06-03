Экономист рассказал, как сохранить накопления

Экономист Щербаков посоветовал хранить накопления на коротких депозитах Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Финансовая подушка в текущем году должна покрывать минимум 4–6 месяцев базовых расходов семьи. Однако при нестабильном доходе или наличии кредитов, лучше иметь запас на 6–12 месяцев. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист Кирилл Щербаков.

«Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты, чтобы при необходимости быстро снять деньги и не потерять много процентов», — отметил эксперт.

По его словам, в этом году самой разумной выглядит стратегия баланса между доходностью и доступностью денег. Важнее не гнаться за высокой доходностью любой ценой, а сохранить устойчивость: часть денег должна быть под рукой на случай внезапных расходов, часть можно разместить в инструментах с фиксированной ставкой, подчеркнул Щербаков.

Телеканал «Царьград» сообщил, что в 2026 году проценты по депозитам включаются в общий доход при оценке нуждаемости. Это напрямую влияет не только на возможность получения субсидий на оплату коммунальных услуг, но и на региональные доплаты к пенсии. Возможно, что небольшая пенсия вместе с процентами по вкладам превысит установленный порог и приведет к потере льгот.