Синоптик Ильин: дожди будут идти в Москве до конца первой недели июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что до конца первой недели июня в Москве будут идти дожди. Преимущественно осадки ожидаются в южной и юго-восточной части столицы и Московской области.

К четвергу, 4 июня и пятнице, 5 июня, не исключены дожди с грозами, но при этом будет довольно тепло. В четверг прогнозируется северо-западный, северный ветер, порывы будут достигать 5-10 м/с. В последний рабочий день характер ветров изменится, он будет восточный и северо-восточный.

-Температура воздуха в четверг и в пятницу + 23...+25 градусов в Москве, по области - +20... +25 градусов — сказал Ильин aif.ru.

А вот настоящей летней жары в 30 градусов стоит ждать не раньше 8 июня. Температура поднимется до 28 градусов, но будут кратковременные дожди. В начале июля ожидается возвращение волны 30-градусной жары, сообщает Царьград.

Однако, по прогнозам синоптиков, волна тепла не будет изнуряюще долгой. В июне сохранится комфортная погода, но столбики термометров не прогреются выше 25 градусов. Прогнозы на июль синоптик Татьяна Позднякова назвала «неутешительными». В Москве уже бывало, что в мае наблюдалась 30-градусная жара, а потом за все лето температура ни разу так и не дошла до этой отметки. Есть вероятность, что лето-2026 повторит этот «не очень веселый сценарий». Однако у специалиста есть надежда на июль и август, пишет ОТР.