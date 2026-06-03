Сенатор Джабаров: после удара ВСУ по мирному автобусу нет смысла вести переговоры.Фото: Штаб обороны ДНР

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что никакие мирные переговоры Украине не нужны. А тот факт, что удар был нанесен по рейсовому автобусу Москва-Симферополь, в котором погибли 8 человек, то Украину можно назвать террористическим государством. Сенатор отметил, что все последние цели ВСУ исключительно гражданские – общежитие, бензовоз, автобус, частные машины.

- Это говорит, что это государство стало государством-террористом. Террористическое государство со всеми вытекающими последствиями. Какие переговоры можно вести с террористами?, — сказал он в беседе с «Газете.Ru». Ночью 3 июня в Енакиево в ДНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус, 8 человек погибли, 11 получили различные ранения.

Военно-политический аналитик Ян Гагин в интервью aif.ru отметил, что ударные беспилотные системы, которые ВСУ используют для террористических атак на гражданское население и инфраструктуру, обладают огромным радиусом действия, могут преодолевать огромные расстояния и управляются через спутниковые каналы связи. Поэтому определить точную точку пуска зачастую сложно.

Они обладают достаточно хорошей дальностью и серьезными аккумуляторами, управление обычно осуществляется ос спутника.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу отметила, что западная аудитория не понимает, что Украина стала террористическим государством, которое убивает мирных людей на ее деньги.