Остеопат назвал самые популярные причины боли в колене

Остеопат Симкин: привычка сидеть подогнув ноги ведет к боли в коленях Фото: Shutterstock.

Боль в колене не всегда связана со свежей травмой. Источником проблемы могут быть как давние повреждения, которые приводят к перегрузке и износу сустава, так и проблемы со стопами. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат Дмитрий Симкин.

«Старый ушиб, неудачное движение во время тренировки или подвывих могли пройти почти незаметно, но со временем привести к нарушению питания сустава, истончению хряща и постепенному износу», — отметил специалист.

Он уточнил, что если явной травмы не было, частой причиной становится перегрузка сустава. Кроме того источник проблемы не всегда находится в самом колене. На его состояние влияют походка, положение таза, работа стоп и голеностопов, подчеркнул Симкин.

360.ru сообщил, что проблемы с осанкой встречаются у большинства людей после 30 лет. Тело приспосабливается к сидячему образу жизни, стрессам и травмам. Для восстановления правильного положения позвоночника есть упражнение «тазовые часы». Лежа на спине, необходимо представить таз как циферблат часов. Следует медленно покачивать таз между точками «12 часов» и «6 часов», а затем — добавить движение вправо («3 часа») и влево («9 часов»), после чего нужно соединить все в плавный круговой оборот.