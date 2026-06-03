США хотят в июле ввести новые пошлины для 60 стран: в списке РФ и страны ЕС

США намерены ввести новые пошлины, это может коснуться 60 стран. Фото: REUTERS.

Вашингтон намерен в июле ввести новые пошлины, это коснётся товаров из порядка 60 государств. Размеры пошлин составят 10% или 12,5%, а в списке государств, в отношении которых будут введены пошлины, вошли Российская Федерация и ряд стран Евросоюза, информирует издание The Washington Post (WP).

Сообщается, что введению пошлин предшествует «период открытого обсуждения». Рекомендации по введению пошлин были даны аппаратом представителя США на торговых переговорах по итогам разбирательства по якобы использованию в ряде стран принудительного труда при производстве импортируемых США товаров, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что для 15 государств, включая Канаду, Мексику и страны Евросоюза, размер сбора может составить 10%. Для остальных 45 стран, в отношении которых велось расследование, пошлина может вырасти до 12,5%.

Почему США настроены на долгосрочное повышение пошлин в мире, чтобы переформатировать мировую торговлю и сделать ее более «справедливой», читайте здесь на KP.RU.

Тем временем казна США начала возвращать деньги за неправильные пошлины.