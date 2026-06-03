Европа хочет "привлечь Россию за стол переговоров" по Украине: страны разрабатывают план

ФРГ, Франция и Британия придумывают план переговоров с РФ по Украине Фото: REUTERS.

Европейские страны провели переговоры с Украиной о дальнейшей стратегии по России. ФРГ, Франция и Британия при участии Киева решили придумать план переговоров с РФ по урегулированиюукраинского кризиса. Страны намерены избежать продления конфликта еще на одну зиму, пишет Bloomberg.

Утверждается, что финальное решение по переговорам с Россией будет оставаться за нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Европа не планирует давить на него по этому вопросу, заявили источники.

"Три страны видят возможность потенциально привлечь Россию за стол переговоров", - говорится в материале.

Тем временем постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник неожиданно призвал США и страны Европы сбивать российские беспилотники и ракеты над территорией Незалежной. Он считает, что "партнеры" Киева могут поспособствовать борьбе с БПЛА.