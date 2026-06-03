Представитель Кудряшова подтвердила, что футболист не виноват в ДТП со скорой

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова рассказала о подробностях ДТП со скорой помощью, в которой пострадал футболист. Известно, что днем 3 июня, Кудряшов врезался на своем мотоцикле в карету скорой помощи, авария произошла на Кутузовском проспекте.

Елена Болотова отметила, что спортсмен не виноват в ДТП. Водитель скорой помощи развернулся через две сплошные и в итоге сбил мотоциклиста. Виновник аварии уже признал свою вину на месте.

Что касается пострадавшего, то Федору Кудряшову потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали с места происшествия и сделали операцию на руке. Все прошло успешно и в стационаре футболист не остался.

- Все прошло хорошо. Скоро поедет домой. По прибытии в больницу ему сразу сделали рентген. Пока больше с ним не разговаривала. Федор абсолютно точно не виноват в ДТП, - отметила Елена в беседе с RT.

Она подчеркнула, что были переживания, чтобы спортсмена поскорее доставили в больницу, потому что недавно он получил еще одну травму - неудачно подрался по правилам кикбоксинга. И вот снова травма головы. Но оказалось, что больше пострадала рука.

- Он боялся, что в СМИ все перевернут, и родители узнают и будут переживать. В основном его беспокоила рука, — заявила Болотова.

14 апреля во втором раунде GOODY нанес Кудряшову хай-кик в голову. Экс-футболист рухнул на настил и не смог подняться самостоятельно. Рефери зафиксировал нокаут и присудил победу Гусакову. Для 39-летнего Кудряшова это был первый бой в единоборствах, пишет Газета.ru.

В начале мая в Москве произошла громкая авария с участием мотоциклиста. В центре столицы на Большой Дорогомиловской улице произошла трагедия: Ксения Добромилова, фотографировавшая мотоциклистов, была сбита одним из участников фотосессии. Девушка попала под колеса мотоцикла, когда владелец пытался поднять его заднее колесо. Фотограф погибла на месте, пишет Царьград.