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НовостиЗдоровье3 июня 2026 21:04

Гинцбург рассказал о запуске трех новых цехов по производству онковакцины

В России онковакцины включены в полис обязательного медицинского страхования
Валентина БРЫКАЛИНА
Гинцбург рассказал о запуске трех новых цехов по производству онковакцины

Гинцбург рассказал о запуске трех новых цехов по производству онковакцины

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России намерены запустить три новых цеха по производству отечественных вакцин от онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Было решено кроме цеха для синтеза вакцины построить еще три. Второй – для производства ферментов, третий – для липидов, четвертый — для нуклеотидов. Второй цех построен полностью», — отметил он.

Академик уточнил, что это громадный цех, в полтора раза больше того, где производится конечный препарат. Он находится на расстоянии 50 метров от первого цеха и полностью функционирует.

По его словам, у третьего цеха готов только фундамент. В скором времени начнут возводиться стены, но оборудование еще не закуплено. Однако четвертый цех — пока только в проекте.

Телеканал «Царьград» сообщил, что россияне теперь могут получить вакцины от рака бесплатно, они включены в полис обязательного медицинского страхования. В ОМС включили новейшие вакцины от нескольких видов рака крови, онкологии внутренних органов, а также CAR-T клеточную терапию.