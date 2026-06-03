В Эстонии считают невозможным ускорить прохождение границы с РФ в Нарве, причина неочевидна

В Эстонии сочли невозможным ускорение процесса перехода границы с РФ. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Эстонии назвали невозможным ускорение процесса прохождения границы с РФ через КПП «Нарва-1». При этом глава эстонского МВД Игорь Таро заявил, что якобы существует «прямая связь» длинных очередей на эстонско-российской границе с украинским конфликтом.

По словам министра, эстонские таможенники тщательно проверяют каждого желающего пересечь границу, чтобы предотвратить ввоз в РФ санкционных товаров, информирует портал национального гостелерадио ERR

Глава силового ведомства добавил, что не видит возможности обеспечить ожидающих в очереди людей посадочными местами либо организовать очередь внутри здания пограничного пункта. Также министр отверг инициативу по открытию дополнительных пунктов пропуска.

Накануне очередь из 200 желающих попасть в Россию образовалась на КПП в Нарве, время ожидания составляет около шести часов.

При этом ФСБ РФ предупредила о попытках Эстонии нарушить соглашения по Чудскому озеру.

Как инициативы Таллина создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе с РФ и негативно сказываются на безопасности судоходства в пограничных водоемах, читайте здесь на KP.RU.