Ортодонт Жук заявил о связи неприятного запаха изо рта с неправильным прикусом Фото: Shutterstock.

Неприятный запах изо рта в большинстве случаев - это не про проблемы с желудком. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

«С этим запросом пациенты часто приходят уже «обследованные»: гастроскопия, анализы, диеты. И почти всегда — без результата. Потому что ищут не там», — заметил врач.

Специалист объяснил, что запах формируется во рту и это работа бактерий. Они живут в налете, на языке, в десневых карманах и труднодоступных участках между зубами. Именно они вырабатывают соединения, дающие тот самый неприятный запах.

По его словам, еще один фактор, который часто недооценивают, — положение зубов и прикус. Скученность, труднодоступные зоны, неправильно стоящие зубы усложняют гигиену.

Life.ru рассказал, что неприятный запах изо рта в какой-то степени считается нормальным явлением для любого человека. Однако при регулярной и тщательной гигиене полости рта его можно избежать. Если же запах становится очень выраженным и устойчивым, это может говорить о наличии заболеваний.