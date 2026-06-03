Российских туристов предупредили о риске заражения лихорадкой денге в Европе

Вирусолог Альтштейн: заразиться лихорадкой денге можно в странах южной Европы Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/globallookpress.com

Лихорадкой денге, которая передается через укусы комаров, рискуют заразиться все отдыхающие в южных странах. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Заразиться может любой человек, которого укусил комар-переносчик. Они встречаются по всему миру: в странах Африки, Азии, в Южной Америке и даже в южных частях Европы», – отметил ученый.

По его словам, эта болезнь может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.

Специалист призвал туристов, отправляющихся в жаркие страны, взять с собой репелленты и проявлять осторожность. При появлении слабости и повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу, а если симптомы возникли после возвращения домой, обязательно сообщить доктору о недавней поездке, подчеркнул Альтштейн.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор на постоянной основе ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом, распространение лихорадки денге в стране исключено. В ведомстве лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.