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НовостиОбщество3 июня 2026 21:42

Избирательное уничтожение: Скворцова объяснила, как действует персонализированная вакцина от рака

Глава ФМБА объяснила принцип действия персонализированной вакцины от рака
Мария ПАВЛОВА
Россиянам рассказали, как действует вакцина от рака.

Россиянам рассказали, как действует вакцина от рака.

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Российская персонализированная вакцина от рака обучает иммунную систему пациента уничтожать злокачественные клетки. Так объяснила принцип работы этого препарата глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», - сказала Скворцова в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от рака сможет влиять не только на саму опухоль, но и на метастазы.

Российская мРНК-вакцина, по словам Гинцбурга, будет в сотни и тысячи раз эффективнее других.

Напомним, Минздрав России официально разрешил использовать новый персонализированный препарат для лечения рака — мРНК-вакцину под названием «Неовак-РОНЦ».