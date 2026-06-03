Избирательное уничтожение: Скворцова объяснила, как действует персонализированная вакцина от рака

Россиянам рассказали, как действует вакцина от рака. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Российская персонализированная вакцина от рака обучает иммунную систему пациента уничтожать злокачественные клетки. Так объяснила принцип работы этого препарата глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», - сказала Скворцова в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от рака сможет влиять не только на саму опухоль, но и на метастазы.

Российская мРНК-вакцина, по словам Гинцбурга, будет в сотни и тысячи раз эффективнее других.

Напомним, Минздрав России официально разрешил использовать новый персонализированный препарат для лечения рака — мРНК-вакцину под названием «Неовак-РОНЦ».