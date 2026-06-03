Синоптик рассказал, какой будет погода в центральной России до конца июня

Синоптик Ильин пообещал жителям центра России 30-градусную жару и грозы в июне Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральной части России июнь пройдет с температурами в +25-30 градусов и умеренными дождями. Об этом изданию «РИАМО» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура воздуха до середины июня ожидается в пределах от +19 до +24 градусов. К середине месяца перейдет на +21 - +26 градусов. В третьей декаде ждем потепления до 25-30 градусов», — отметил он.

По словам специалиста, примерно в середине декады может похолодать, температура опустится ниже +20 градусов. При этом в начале июля ожидается погода с температурами под +25 - +30 градусов. В июне и начале июля в Центральной части страны осадки будут носить умеренный характер, обычный для этого периода, подчеркнул Ильин.

RT сообщил, что в Москве и центральной России начинается климатическое лето. Уже на следующей неделе температура может подняться до +28 градусов. Погоду в столичном регионе формирует высотный гребень антициклона, который заходит с южного направления.