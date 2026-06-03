Трамп: Ормузский пролив откроется после подписания меморандума США и Ираном

Трамп заявил, что Ормузский пролив откроется сразу же после подписания соглашения между США и Ираном. Фото: REUTERS.

Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу же после того, как Иран и США подпишут меморандум о взаимопонимании. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Один из важных аспектов заключается в том, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт», — сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.

Президент США добавил, что в районе пролива уже находятся американские минные тральщики.

Ранее Трамп уже упоминал о том, что в рамках соглашения США с Ираном будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

При этом в Иране высказали мнение, что Ормузский пролив не сможет вернуться к довоенному состоянию.

Накануне глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга.

Также сообщалось, что Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив для давления на Израиль.