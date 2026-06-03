Кубинцы больше не смогут использовать карты Visa и Mastercard: банки прекращают сотрудничать с островом

Банки на Кубе прекратят операции с картами Visa и Mastercard с 6 июня Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

На Кубе иностранные банки прекратят операции с использованием карт систем Visa и Mastercard. Такое решение связано с санкциями США в отношении островного государства. Жители Кубы не смогут использовать карты Visa и Mastercard с 6 июня, пишет портал Cubadebate.

Как отмечается, от обрабатывающего транзакции на Кубе с использованием Visa и Mastercard банка поступило сообщение о прекращении сотрудничества с государственной корпорацией Fincimex. После вступления решения в силу исполнение соглашений с кубинской организацией становится незаконным.

"Иностранные банки приостанавливают операции на Кубе с использованием карт Visa и Mastercard с 6 июня", - уведомил портал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала попытки США "затянуть санкционную петлю" вокруг Кубы циничным воплощением доктрины Монро. Она подчеркнула, что Вашингтон не снижает давление на государство.