Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 июня 2026 22:19

Кубинцы больше не смогут использовать карты Visa и Mastercard: банки прекращают сотрудничать с островом

Банки на Кубе прекратят операции с картами Visa и Mastercard с 6 июня
Алина КОЧНЕВА
Банки на Кубе прекратят операции с картами Visa и Mastercard с 6 июня

Банки на Кубе прекратят операции с картами Visa и Mastercard с 6 июня

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

На Кубе иностранные банки прекратят операции с использованием карт систем Visa и Mastercard. Такое решение связано с санкциями США в отношении островного государства. Жители Кубы не смогут использовать карты Visa и Mastercard с 6 июня, пишет портал Cubadebate.

Как отмечается, от обрабатывающего транзакции на Кубе с использованием Visa и Mastercard банка поступило сообщение о прекращении сотрудничества с государственной корпорацией Fincimex. После вступления решения в силу исполнение соглашений с кубинской организацией становится незаконным.

"Иностранные банки приостанавливают операции на Кубе с использованием карт Visa и Mastercard с 6 июня", - уведомил портал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала попытки США "затянуть санкционную петлю" вокруг Кубы циничным воплощением доктрины Монро. Она подчеркнула, что Вашингтон не снижает давление на государство.