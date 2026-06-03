Минус триллион: Турецкий банк заблокировал счёт клиента из-за подозрительного перевода

В Турции у мужчины на карте неожиданно оказался минус миллиард. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Клиент одного из турецких банков с удивлением обнаружил, что баланс его счёта составляет минус триллион турецких лир, что эквивалентно минус $22 млрд. Историю рассказывает турецкий телеканал TGRT Haber.

32-летний мужчина не смог оплатить покупки банковской картой, а когда обратился в банк, чтобы узнать причину сбоя, выяснил, что его счёт заблокирован. Специалисты объяснили, что это сделано из-за расследования, которое финансовые органы начали из-за подозрительного перевода в 999 999 999 лир и 99 курушей. Эта операция была осуществлена в начале мая.

О результатах разбирательства пока неизвестно, сказано в сюжете телеканала.

Тем временем россияне все чаще сталкиваются с блокировками банковских карт. Оценки масштабов разнятся. В самом ЦБ говорят, что банки «охлаждают» около 300 тысяч переводов каждый месяц. Независимые эксперты считают, что их на порядок больше.

Ранее финэксперт Модель перечислил 12 признаков подозрительных переводов, из-за которых российские банки могут заблокировать карту.