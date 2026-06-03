Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 23:23

Страдающих от панических атак россиян станут лечить иначе: что будут проходить пациенты

Минздрав обновил стандарт лечения пациентов от панических атак
Алина КОЧНЕВА
Минздрав обновил стандарт лечения пациентов от панических атак

Минздрав обновил стандарт лечения пациентов от панических атак

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России начнут по новым стандартам лечить панические атаки. Минздрав изменил некоторые правила. Теперь врачи смогут направлять пациентов на анализ на ВИЧ и светотерапию, цитирует ТАСС.

Согласно документу, в процессе установления наличия у человека панических атак будут также учитывать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную. В качестве терапии могут назначить индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.

При этом Минздрав добавил в стандарт новый метод лечения. Им называется "воздействие излучением видимого диапазона". Светотерапия уже успешно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства.

Россиянам между тем рассказали, как улучшить состояние и преодолеть депрессивный период. Как отметил врач Максим Угнивенко, важно уметь не накручивать себя. Он посоветовал вырабатывать реалистичное мышление. Кроме того, стоит заниматься интересной деятельностью.