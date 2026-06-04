Эстонская полиция расписалась в беспомощности в ситуации на границе с Россией: что происходит на КПП «Нарва-1»

Postimees: в Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией. Фото: Sergei Stepanov/GLOBAL LOOK PRESS

В эстонской Нарве процветает торговля местами в очереди на прохождение границы с Россией. Об этом сообщает местное издание Postimees.

«Чтобы попасть в Российскую Федерацию через пограничный пункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются в социальных сетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других», - пишут журналисты.

Так, желающему перейти через границу придется заплатить до 160 евро. Эстонским правоохранителям хорошо известно об этих продавцах, но запретить торговлю не могут, поскольку в этих действиях состава преступления.

Комментируя эти явления, глава эстонского министерства внутренних дел Игорь Таро заявил, что якобы существует «прямая связь» длинных очередей на эстонско-российской границе с украинским конфликтом. Потому в Эстонии назвали невозможным ускорение процесса прохождения границы с РФ через контрольно-пропускной пункт «Нарва-1». По словам министра, эстонские таможенники тщательно проверяют каждого желающего пересечь границу, чтобы предотвратить ввоз в Российскую Федерацию санкционных товаров.

При этом 1 июня контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась очередь примерно из 200 человек, желающих въехать в Россию. Время ожидания составляет около шести часов. В таможне добавили, что задержки связаны с работой эстонских контрольных служб. На российской стороне, в пункте пропуска «Ивангород», скопления людей не зафиксировано.

Отметим, сообщения об очередях на границе из желающих попасть в Российскую Федерацию появляются регулярно. Так, в прошлом году в эстонском городе Нарва выросли очереди из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники. Желающие попасть к родным в Россию на праздники вынуждены ждать по четыре часа и больше. Некоторые даже продают места в очереди.

Ранее KP.RU сообщал, что со стороны эстонских властей правила пропуска на российской границе постоянно усложняются. Люди жалуются на долгие проверки, допросы и обыски, которые устраивают пограничники Эстонии.