В зону поиска Усольцевых не будут пускать посторонних, местность оцепят

Район, где пропала семья Усольцевых, на время возобновления поисковой операции оцепят и не пустят посторонних. Фото: Следственный комитет.

При возобновлении поисков семьи Усольцевых район, где, предположительно, они исчезли, будет закрыт от посторонних. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», - сказал источник агентству.

Ранее исследователь Валентин Дегтерёв предположил, что в деле пропавшей семьи Усольцевых мог появиться ложный след, который намеренно оставили преступники. По мнению эксперта, злоумышленники могли специально активировать телефон Усольцева, чтобы запутать правоохранителей.

Напомним, семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей и их пятилетняя дочь – пропали в сентябре 2025 года.

Недавно появилась информация, что телефон главы семьи был активирован в зоне, где Усольцевых не искали, однако она не подтвердилась.