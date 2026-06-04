В МИД РФ назвали условия для применения Россией ядерного оружия: не стоит проверять решимость Москвы

Рябков: при наихудших сценариях РФ может ответить агрессору ядерным оружием. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

При разворачивании наихудших сценариев Россия может ответить при помощи ядерных средств агрессору при посягательстве ее территориальную целостность. Об этом на полях ПМЭФ предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ.

«Наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», - отметил дипломат.

По его словам, к этому предупреждению и сигналу следует относиться максимально серьезно и стараться испытать на себе решимость России защищаться всеми средствами, которые она имеет в своем распоряжении.

Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что всем, кто считает, что эпоха ядерного сдерживания закончилась, стоит знать, что она еще даже не начиналась. И ястребам на Западе лучше не проверять на достоверность это утверждение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в высшей степени ответственно подходит к доктрине ядерного сдерживания. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремилась укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов.

Вместе с тем, на днях на Западе вновь начали спекулировать на теме о ядерной угрозе со стороны России. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что в таком случае РФ столкнется с якобы «разрушительными» последствиями. Он считает, что к теме опасности, которую якобы представляет Россия, нужно отнестись серьезно.

Российский лидер при этом вновь подчеркнул, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности России и Белоруссии.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что западная «тройка» наращивает ядерный потенциал. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке подталкивает страны к мысли, что ядерное оружие становится единственной «охранной грамотой».