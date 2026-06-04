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НовостиПолитика4 июня 2026 3:59

Атакой на Петербург Киев попытался привлечь внимание Запада: в Лондоне оценили последствия ударов

Аналитик Меркурис признал, что атака на Петербург не принесет Киеву результатов
Алина КОЧНЕВА
Аналитик Меркурис признал, что атака на Петербург не принесет Киеву результатов

Аналитик Меркурис признал, что атака на Петербург не принесет Киеву результатов

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 3 июня ВСУ попытались ударить по объектам в Петербурге и Ленобласти. Этой атакой Киев хотел привлечь внимание Запада. Однако с военной точки зрения удары по Петербургу не принесут украинцам результатов. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт заверил, что Киев любыми способами пытается отвлечь внимание жителей Украины от внутренних проблем. Он подчеркнул, что ситуация в стране напряженная.

"Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет", - подытожил Александр Меркурис.

Этой ночью налет дронов зафиксировали в Крыму. Беспилотники атаковали Севастополь и Симферополь. В результате погибли три человека, семь жителей пострадали. Обо всех жертвах сообщили в Симферополе. Среди населения Севастополя пострадавших нет.