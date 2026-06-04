Захарова: Западу и США нужны редкоземельные ресурсы Армении. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Западу и США нужны от Армении редкоземельные ресурсы. Этот очевидный тренд в логике подхода «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать» прослеживается очень ясно. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о недавнем приезде в Ереван госсекретаря Марко Рубио, который подписал с Ереваном не международные договоры, что означало бы равноправие сторон.

«Были подписаны некие декларативные документы, но при этом прослеживается очевидный, как они говорят, тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы, которые Соединенные Штаты Америки очень даже интересуют», — добавила Захарова.

26 мая госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Ереван. В аэропорту его встретил глава МИД Армении Мирзоян, проходит их встреча. Сообщалось, что Рубио подпишет меморандум о взаимопонимании с армянским коллегой.

Напомним, Армения пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Ереван хочет начать евроинтеграцию, а с другой, он не хочет терять связи с Россией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении нужно как можно быстрее определиться, куда она хочет: в ЕС или в ЕАЭС. В Кремле сообщили, что пока будут продолжать диалог с Ереваном по поводу развития двусторонних отношений.